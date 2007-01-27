У Нашій Україні вважають, що Президент заветує закон про опозицію
Аргументи Павла Жебрівського
Народний депутат, голова Житомирської обласної організації НСНУ Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО накладе вето на закон про опозицію в разі його прийняття Верховною Радою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ЖЕБРІВСЬКИЙ заявив на прес-конференції в Житомирі.
Коментуючи прийнятий у першому читанні законопроект про опозицію, депутат зазначив, що "більш жорсткого, диктаторського підходу до опозиції, аніж є в цьому законі, годі й бачити".
"Чого вартує єдине положення - про можливість виключення з опозиції? Як сьогодні можна виключити з опозиції?", - запитав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.
Депутат переконаний, що БЮТ, ініціюючи прийняття такого закону, "таким чином пробує себе фактично “узаконити“ єдиною опозицією в Україні". П.ЖЕБРІВСЬКИЙ сподівається, що в другому читанні цей закон не буде проголосований, але якщо й буде ухвалений, то, за його словами, "вето Президента буде невідкладним, тому що не можна заганяти в диктаторське ложе як владу, так і опозицію".
Депутат переконаний, що, "прийнявши такий закон, Україна перейде від зародків демократії до диктатури, що не може влаштовувати, ані НСНУ, ані Президента".