У Нашій Україні вважають, що Президент заветує закон про опозицію

Народний депутат, голова Житомирської обласної організації НСНУ Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО накладе вето на закон про опозицію в разі його прийняття Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ЖЕБРІВСЬКИЙ заявив на прес-конференції в Житомирі.

Коментуючи прийнятий у першому читанні законопроект про опозицію, депутат зазначив, що "більш жорсткого, диктаторського підходу до опозиції, аніж є в цьому законі, годі й бачити".

"Чого вартує єдине положення - про можливість виключення з опозиції? Як сьогодні можна виключити з опозиції?", - запитав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Депутат переконаний, що БЮТ, ініціюючи прийняття такого закону, "таким чином пробує себе фактично “узаконити“ єдиною опозицією в Україні". П.ЖЕБРІВСЬКИЙ сподівається, що в другому читанні цей закон не буде проголосований, але якщо й буде ухвалений, то, за його словами, "вето Президента буде невідкладним, тому що не можна заганяти в диктаторське ложе як владу, так і опозицію".

Депутат переконаний, що, "прийнявши такий закон, Україна перейде від зародків демократії до диктатури, що не може влаштовувати, ані НСНУ, ані Президента".