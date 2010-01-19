Янукович оголосив війну своїм «ворогам»

Кандидат на посаду Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ назвав основні пріоритети у своїй роботі в разі обрання главою держави.

Про це йдеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до співвітчизників, текст якого розміщено на офіційному сайті ПР.

Зокрема, основними пріоритетами у своїй роботі В.ЯНУКОВИЧ вважатиме: боротьбу з бідністю, підвищення соціальних стандартів та рівня життя людей до європейського; наведення порядку у владі, формування ефективної системи управління країною, боротьбу за верховенство закону в усіх сферах життя; відновлення довіри до України з боку її сусідів і міжнародних партнерів.

Зазначивши, що на посаді Президента країни треба займатися не лише «великою політикою», а, перш за все, треба починати з вирішення проблем простих людей, з підняття економіки, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: “Переконаний: за декілька років можна повернути Україну до рівня 20 найбільш економічно розвинених країн світу!”.

При цьому він назвав імена своїх декількох “особистих ворогів” - Бідність, Корупція, Безвідповідальність, - і заявив, що їм він оголошує війну.

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що зустрічі з виборцями допомогли йому поліпшити Програму реформ «Україна для людей», яку він запропонував народові України.