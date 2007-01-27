Віктор Янукович зустрівся у Давосі з Тоні Блером

Прем`єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР пообіцяв підтримку Україні у завершенні процесу її вступу до Світової організації торгівлі.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, про це він сказав під час зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася сьогодні у Давосі в рамках Всесвітнього економічного форуму.

За словами глави українського уряду, зустріч пройшла у дружній, діловій атмосфері.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, Британія є одним з найважливіших партнерів України, і "ми сподіваємося, що постійний діалог між главами урядів обох країн відіграватиме провідну роль у розвитку і поглибленні українсько-британського співробітництва".

В інтерв’ю журналістам прем’єр-міністр України сказав, що в ході зустрічі були обговорені не лише відносини України і Великої Британії, а й світові тенденції в економіці та енергетичній безпеці.

Значну увагу в ході розмови було приділено також питанню перспективи України в європейській і євроатлантичній інтеграції, вступ України у СОТ, формування з Європейським Союзом зони вільної торгівлі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, предметом розмови також було питання щодо створення в Україні належних умов для роботи інвесторів. Оскільки уряд України надає важливого значення розвитку двостороннього торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між Україною та Велико. Британією, Україна налаштована вживати заходів, які сприятимуть його подальшому поглибленню, запевнив український прем’єр.