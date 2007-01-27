Симоненко переживає за Кабмін

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО радив голові Верховної Ради Олександру МОРОЗУ підписати Закон „Про Кабінет Міністрів”, незважаючи на вето Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО повідомив у Чернігові на зустрічі з виборцями.

За словами П.СИМОНЕНКА, „Кабінету Міністрів необхідна юридична основа, щоб виконувати свої повноваження”.

Загалом на зустріч з П.СИМОНЕНКОМ до міського палацу культури завітали майже 800 чернігівців. П.СИМОНЕНКО відразу зазначив, що на зустріч прийшли багато чернігівців, але переважна більшість з них голосували за представників інших партій, насамперед за БЮТ та Партію регіонів. „Вас прийшло багато, але ви не голосували за комуністів”, - сказав він.

Переважна більшість запитань від чернігівців стосувалися тарифів на комунальні послуги, а також вартості проїзду у громадському транспорті. П.СИМОНЕНКО розповів, що комуністи хочуть ініціювати на державному рівні створення комісії, яка б працювала над питанням тарифів і розглянула їх економічну обґрунтованість в українських містах. Як один з механізмів зменшення плати за комунальні послуги П.СИМОНЕНКО вбачає у скасуванні податку на додану вартість, що включений у вартість комунальних послуг, насамперед, у тарифі за теплопостачання. На його думку, діючі тарифи можна зменшити до 40%.

Також народний депутат відзначив діяльність чернігівських комуністів, які, за словами П.СИМОНЕНКА, „домоглися зменшення вартості квартплати на 10 копійок за кожний квадратний метр житлової площі”.

Як повідомлялося раніше, виконком Чернігівської міськради прийняв рішення про зниження вартості квартплати з 1 лютого 2007 року. Це було одне з положень передвиборчої програми міського голови Олександра СОКОЛОВА.