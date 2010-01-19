Янукович знову обіцяє «почути всіх» і все врахувати

Кандидат на посаду Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликає до співпраці усіх кандидатів в президенти, щоб разом втілити надії громадян на покращання життя.

Про це йдеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до співвітчизників, текст якого розміщений на офіційному сайті ПР.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ подякував усім громадянам, які взяли участь у виборах, а також зазначив: “Я хочу сказати виборцям, чиї кандидати не потрапили до другого туру – Ваші голоси не пропали. Всі Ваші проблеми і побажання будуть почуті і враховані. Адже головний підсумок голосування - це початок процесу, який принесе Україні реальні зміни. Тому я запрошую і закликаю до співпраці усіх кандидатів в Президенти України, щоб разом втілити надії громадян України в ім`я швидкого покращення життя!”.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ запропонував створити Громадську раду та Національний комітет реформ для обговорення проблем стратегії розвитку України, для того, щоб усі ідеї кандидатів в президенти, вчених, експертів, спрямовані на швидке відродження України, обов`язково були вивчені, оцінені та реалізовані.

У своєму зверненні В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що політика і вибори не повинні розколювати суспільство, а навпаки - об`єднувати людей, допомагати шукати шляхи вирішення складних проблем. При цьому він пообіцяв народові України, що працюватиме так, щоб громадяни країни кожного місяця відчували реальне покращання життя.

”Я запрошую всіх громадян, всіх відповідальних політиків розпочати спільну роботу з об`єднання країни, наведення порядку у владі, підвищення життєвих стандартів, перетворення України на економічно сильну державу, яку поважають у світі”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.