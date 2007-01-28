У Києві відкрився з’їзд УНА-УНСО

У Києві відкрився XXIII з’їзд Української Національної Асамблеї (УНА-УНСО).

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзд прибули 500 делегатів з усіх регіонів України.

Делегати планують прийняти звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогою негайно навести конституційний порядок у державі.

Також УНА-УНСО проситиме Президента ініціювати вшанування 100-річчя від дня народження головного командира УПА Романа Шухевича на загальнодержавному рівні та присвоїти йому звання «Героя України» (посмертно).

Делегати з’їзду мають ухвалити заяву, що УНА-УНСО підтримує ідею Юрія ЛУЦЕНКА про створення Громадянського руху «Народна самооборона» і проведення навесні 2007 року Всеукраїнського маршу справедливості на Київ.