УНА-УНСО пропонує Ющенку своє плече

Син Головнокомандуючого УПА Романа Шухевича Юрій Шухевич виступає під час відкриття XXIII з`їзду

Українська національна асамблея (УНА-УНСО) заявляє про підтримку створення Громадянського руху «Народна самооборона» (ініційованого Юрієм ЛУЦЕНКОМ) і проведення навесні 2007 року Всеукраїнського маршу справедливості на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява була ухвалена сьогодні на XXIII з’їзді УНА-УНСО.

«Громадянський рух «Народна самооборона» мусить стати силою, здатною контролювати владу, а у разі необхідності – замінити її», - йдеться у заяві.

УНА-УНСО наголошує, що примусить владу рахуватись з народом.

Крім того, з’їзд ухвалив звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність проведення всенародного референдуму.

Зокрема, УНА-УНСО пропонує через цей референдум ухвалити рішення про збереження законної президентсько-парламентської республіки відповідно до Конституції України 1996 року з трьома поправками. Пропонується в Основному Законі записати мету державної влади, персональну відповідальність Президента за досягнення цієї мети і започаткувати всенародну оцінку діяльності Президента.

Як сказав на з’їзді голова Київської міської організації УНА-УНСО Ігор МАЗУР, зараз у країні відбувається конституційний переворот, внаслідок якого забираються повноваження у Президента, обраного більшістю населення України. Він наголосив, що уряд, якому передано більшість цих повноважень, не обирався народом.

«Ми виступаємо з ініціативою повернення повноважень Президента, як було у нас за нормальною Конституцією, де все було зрозуміло», - наголосив І.МАЗУР, зазначивши, що УНА-УНСО «готова підставити своє плече Президенту».

Також делегати з’їзду пропонують В.ЮЩЕНКУ ініціювати вшанування 100-річчя від дня народження головного командира Української повстанської армії генерал-хорунжого Романа Шухевича на загальнодержавному рівні, створивши для цього всеукраїнський оргкомітет, та присвоїти йому звання Героя України посмертно.