Керівник харківського штабу ПР незадоволений результатами

Голова Харківської обласної організації Партії регіонів, керівник обласного виборчого штабу ПР Дмитро ШЕНЦЕВ незадоволений результатами голосування в першому турі виборів Президента України, одержаними в Харківській області.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору на результат першого туру Д.ШЕНЦЕВ висловив сьогодні, виступаючи на зустрічі лідера Партії регіонів, кандидата в Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА з партактивом ПР Харківської області.

«Незважаючи на те, що виборчий штаб Віктора ЯНУКОВИЧА в Харківській області посів четверте місце в Україні, пропустивши вперед тільки базові області - Донецьку, Луганську і Крим, і ми дали начебто непоганий результат - близько 57%, ми не виконали план, який нам не хтось намалював, а який ми самі для себе склали. А це говорить про те, що, на жаль, сьогодні дуже рано бити у фанфари і радіти досягнутому результату», - сказав Д.ШЕНЦЕВ.

За його словами, лише деякі райони впоралися з поставленим перед собою завданням. «Найбільше покращення показників, - зазначив керівник штабу, - відбулося якраз не в базових наших районах, а там, де наші партійці живуть і працюють в умовах повної опозиції, де районні адміністрації з 2005 року тиснуть і практично полюють на наших однопартійців». Як не дивно, сказав Д.ШЕНЦЕВ, низькі результати показали там, де районними організаціями і штабами керують люди досвідчені», які в результаті не вважають себе відповідальним за погані показники.

При цьому Д.ШЕНЦЕВ заявив, що не знімає з себе відповідальності за незадовільний результат. Звертаючись до лідера партії, він сказав, що готовий відповідати «за всією суворістю революційного часу», і якщо довірять - потроїть свої сили і «зробить так, щоб у другому турі ми перевиконали наш план».

Керівник штабу попросив всіх «максимально мобілізуватися» і «шукати шлях до перемоги». Він висловив упевненість в тому, що його однопартійцям «вистачить мужності, розуму, знань і вміння перемогти і значно покращити наш результат у другому турі».

На відміну від Д.ШЕНЦЕВА, керівник Харківського міського виборчого штабу, мер Михайло ДОБКІН висловив задоволення досягнутим результатом, заявивши, що «місто завдання центрального штабу виконало».

Спілкуючись з журналістами під час перебування в Харкові, В.ЯНУКОВИЧ подякував виборцям області за його підтримку.

Як повідомляв УНІАН, у першому турі президентських виборів у Харківській області перемогу здобув В.ЯНУКОВИЧ, набравши 50,18% голосів виборців. В області лідера Партії регіонів підтримали 57% виборців, у місті Харкові - 43%. На другому місці Сергій ТІГІПКО (близько 19%), на третьому - Ю.ТИМОШЕНКО (близько 11%).