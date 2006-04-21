Політична кар’єра Черновецького відходить на другий план

У столичній мерії відбулося офіційне представлення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді голови Київської міської державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, представлення зроблено прем’єр-міністром України Юрієм ЄХАНУРОВ, який зачитав два укази Президента про звільнення Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА з посади голови КМДА та про призначення на цю посаду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Звертаючись до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що з цього моменту політична кар’єра Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “відходить на другий план і на перший виступає кар’єра господарника”.

Ю.ЄХАНУРОВ сказав, що у подальшій роботі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ знадобиться досвід здобутий і в бізнесовому, і в політичному житті.

“Все це потрібно, щоб справитися з усіма нелегкими проблемами, які стоять перед столичним містом. Прошу нову міську владу бути виваженою у своїх перших кроках”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він зазначив також, що нова влада має врахувати помилки своїх попередників, головною з яких була відсутність діалогу між владою та громадськістю. З іншого боку, він попросив не закреслювати все те напрацьоване, що було започатковано командою О.ОМЕЛЬЧЕНКА. “Цей досвід потребує неупередженого аналізу. Розібратися з помилками попередників важливо, але ще важливіше зробити все необхідне для того, щоб не повторити їх самому”, - підкреслив Ю.ЄХАНУРОВ.

Прем’єр-міністр окремо звернувся до новообраних депутатів Київської міської ради, закликавши їх знайти спільну мову між собою. “Політичні сили, які здобули перемогу на столичних виборах, повинні, в першу чергу, керуватися інтересами киян, інтересами громади. І політичні чвари до пріоритетів киян аж ніяк не відносяться”, - сказав він.

Звертаючись до мера Києва він сказав, що легкої долі в нього бути не може і у зв’язку з цим побажав політичної мудрості та господарського хисту.

У відповідь на це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив велику повагу до Президента та уряду України, які дали можливість провести чесні вибори. “Я завжди був високої думки щодо того, що робить Президент Віктор ЮЩЕНКО з першого дня свого перебування на посаді”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. За його словами, він з сумом розлучається з політикою.

“Я не політик, і мій спіч сьогодні не політичний”, - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. А звертаючись до Ю.ЄХАНУРОВА зазначив: “Я кожен день все більше входжу в господарські питання і дуже розраховую на вашу пораду. Думаю, що з вашою підтримкою я буду робити правильні кроки і в мене, і в членів моєї команди все вийде”.

Ю.ЄХАНУРОВ в свою чергу сказав: “Я маю велику надію, що весь господарський потенціал міста, який має величезний досвід роботи, буде працювати як годинник. І ця його робота буде забезпечена новою міською владою”.

Нагадаємо, 20 квітня Президент України підписав указ про звільнення з посади голови КМДА О.ОМЕЛЬЧЕНКА і призначення на цю посаду Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Згідно з законом про столицю, голова Київради обіймає посаду голови КМДА.