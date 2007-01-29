Лікар Ющенка задоволений прогресом виведення діоксину

На сьогодні із організму Президента України Віктора ЮЩЕНКА виведено близько 80% діоксину.

Про це заявив у неділю в ефірі телеканалу "Інтер" лікар В.ЮЩЕНКА у Швейцарії Жан СОРА, який займався його лікуванням після отруєння.

"На цей момент досягнуто значного прогресу у справі виведення діоксину з організму. Це близько 80%", - повідомив лікар.

Він також зазначив, що В.ЮЩЕНКО "здатний працювати тривалий період". "Отже прогрес дуже добрий і ми дуже задоволені", - підсумував Ж.СОРА.

На запитання, чому отруювачі використали саме діоксин, якщо його сліди в організмі можна визначити, лікар відповів: "Якби після такого отруєння людина померла через три тижні, ще до того, як з`явилися ознаки на шкірі, тоді ніхто не зміг би визначити, який тип отрути був використаний. Діоксин вже б ніхто не шукав".

Ж.СОРА також спростував припущення, що разом з діоксином для отруєння Президента було використано якусь іншу сполуку, зазначає “Українська правда”.

"Це не так. Люди говорять про це, тому що це було гостре отруєння. Люди не розуміють, що діоксин може спровокувати саме такі симптоми. Нема доказів, що разом з діоксином використали якусь іншу сполуку", - повідомив лікар В.ЮЩЕНКА.