Івасюк отримав догану, але не через історію з Кушнарьовим
11:09, 29 січня 2007Політика
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Скарга з Сімферополя була під сукном
|Валерій Івасюк
Текст постанови розміщений на Урядовому порталі.
Кабмін обгрунтував своє рішення неналежним виконанням В.ІВАСЮКОМ посадових обов’язків при організації роботи комісії з перевірки фактів, наведених у колективній скарзі хворих хірургічного відділення туберкульозного диспансеру №1 м. Сімферополя.
Як повідомляв УНІАН, 22 січня представники медичної громадськості виступили зі зверненням, у якому висловили обурення заявами В.ІВАСЮКА про ненадання своєчасної допомоги народному депутату Євгену Кушнарьову.
Лікарі обурені заявою В.ІВАСЮКА в прямому ефірі телеканала “Тоніс” про те, що однією з причин смерті Є.Кушнарьова стала нестача крові.
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