Івасюк отримав догану, але не через історію з Кушнарьовим

Валерій Івасюк

Кабінет міністрів України постановою №66 від 24 січня оголосив догану заступнику міністра охорони здоров’я України, голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб Валерію ІВАСЮКУ.

Текст постанови розміщений на Урядовому порталі.

Кабмін обгрунтував своє рішення неналежним виконанням В.ІВАСЮКОМ посадових обов’язків при організації роботи комісії з перевірки фактів, наведених у колективній скарзі хворих хірургічного відділення туберкульозного диспансеру №1 м. Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня представники медичної громадськості виступили зі зверненням, у якому висловили обурення заявами В.ІВАСЮКА про ненадання своєчасної допомоги народному депутату Євгену Кушнарьову.

Лікарі обурені заявою В.ІВАСЮКА в прямому ефірі телеканала “Тоніс” про те, що однією з причин смерті Є.Кушнарьова стала нестача крові.