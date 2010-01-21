Чи вірять українці у чесність другого туру?

Близько третини українців вірять у те, що другий тур президентських виборів пройде чесно.

Про це свідчать результати всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна, передані в УНІАН сьогодні.

Зокрема, 31,5% українських виборців вважають, що другий тур президентських виборів буде чесним. Кожен п`ятий респондент (24,9%) вважає, що під час другого туру будуть фальсифікації, які вплинуть на результат президентських виборів, а кожен шостий опитаний (15,6%) упевнений, що фальсифікації будуть, але вони не вплинуть на результат виборів. Майже третині громадян України (28%) важко було відповісти на дане питання.

Експерти інституту зазначають, що більшість українців (71%) довіряють результатам першого туру президентських виборів, які оголосила Центральна виборча комісієя. Не довіряють результатам ЦВК 18,8% респондентів, а кожному десятому виборцю (10,2%) важко було відповісти на дане питання.

Переважна більшість громадян України (89,9%) стверджує, що ні вони самі, ні їхні знайомі не були свідками порушень виборчого процесу в першому турі президентських виборів. Заявили, що були свідками порушень під час першого туру виборів 6,8% респондентів, а 3,3% - важко відповісти на це питання.

Згідно з опитуванням, переважна більшість українців (90,5%) збирається голосувати в другому турі президентських виборів. З них відповідь «точно так» на це питання дали 85,5% респондентів, «швидше так» - 5%. Не збираються брати участь у другому турі виборів 7,1% опитаних. З них відповідь «точно ні» дали 3,9%, «швидше ні» - 3,2% респондентів. Важко відповісти, чи прийдуть на виборчі дільниці 7 лютого, 2,4% громадян України.

Більшість українців (78,6%) вже вирішила, за кого голосуватимуть у другому турі. З них, 66,3% респондентів у своєму виборі упевнені повністю, а 12,3% - швидше упевнені. Не вирішили остаточно, як голосуватимуть 7 лютого, 4,6% виборців. З них, швидше не упевнені у своїй позиції 3,7%, зовсім не упевнені – 0,9%. Важко відповісти, як голосуватимуть у другому турі президентських виборів, 16,9% опитаних.

Телефонне опитування проводилося з 18 по 20 січня 2010 р. Інститутом Горшеніна. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, в усіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.