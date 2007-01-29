Луценко вважає Цушка маріонеткою
До висновку підштовхнули кадрові зміни
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що його наступник на цій посаді Василь ЦУШКО не має впливу ані на кадрові призначення в міністерстві, ані на процеси у відомстві в цілому.
Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в ефірі “5-го каналу”.
“Я дуже добре ставлюся до Василя Петровича ЦУШКА, мало того, в день його призначення вважав, що це оптимальне вирішення ситуації в МВС після моєї відставки. З точки зору його людських якостей я сподівався, що це гарний крок. Проте мені здається, що Василю Петровичу не дали можливості вести свою кадрову політику, а отже він не зможе всерйоз впливати на діяльність міліції”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.
На його думку, про це свідчать кадрові зміни в МВС. “Те, що призначення відбуваються найодіозніші, найнеможливіші для будь-якого громадянського суспільства, коли люди, які є символами тоталітаризму, і були ніби-то відкинуті вже назавжди, повертаються, мало того, очолюють міністерство - я не можу повірити, що Василь Петрович це робить самостійно”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 р. Верховна Рада проголосувала за відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.
Після цього Кабінет міністрів своїми постановами призначив нових заступників міністра, з одночасним звільненням попередніх керівників.
25 січня. 2007 р. наказами міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА призначено нових начальників Головних управлінь МВС у 12 областях, а також у Києві і Севастополі.