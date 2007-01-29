Луценко вважає Цушка маріонеткою

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що його наступник на цій посаді Василь ЦУШКО не має впливу ані на кадрові призначення в міністерстві, ані на процеси у відомстві в цілому.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в ефірі “5-го каналу”.

“Я дуже добре ставлюся до Василя Петровича ЦУШКА, мало того, в день його призначення вважав, що це оптимальне вирішення ситуації в МВС після моєї відставки. З точки зору його людських якостей я сподівався, що це гарний крок. Проте мені здається, що Василю Петровичу не дали можливості вести свою кадрову політику, а отже він не зможе всерйоз впливати на діяльність міліції”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, про це свідчать кадрові зміни в МВС. “Те, що призначення відбуваються найодіозніші, найнеможливіші для будь-якого громадянського суспільства, коли люди, які є символами тоталітаризму, і були ніби-то відкинуті вже назавжди, повертаються, мало того, очолюють міністерство - я не можу повірити, що Василь Петрович це робить самостійно”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 р. Верховна Рада проголосувала за відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ і призначила на цю посаду лідера фракції СПУ В.ЦУШКА.

Після цього Кабінет міністрів своїми постановами призначив нових заступників міністра, з одночасним звільненням попередніх керівників.

25 січня. 2007 р. наказами міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА призначено нових начальників Головних управлінь МВС у 12 областях, а також у Києві і Севастополі.