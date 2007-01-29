Керівництво Інтеру спростовує існування конфлікту

Керівництво телеканалу «Інтер» спростовує існування конфлікту з трудовим колективом.

Про це УНІАН повідомила директор з маркетингу телеканалу Вікторія РУБАН.

«Конфлікту немає, ніякого передстрайкового стану немає – це внутрішнє робоче питання, яке обговорювалося співробітниками каналу і керівництвом. Як у будь-якій компанії, є внутрішні робочі процедури. Є внутрішній регламент, якого я не маю права обговорювати із зовнішніми джерелами інформації», - сказала В.РУБАН.

У той же час вона зазначила, що такі «робочі моменти» виникають достатньо часто, як і в будь-якій іншій компанії. В.РУБАН запевнила, що журналісти мають усю необхідну інформацію, а зарплата виплачується в повному обсязі.

Кажучи про премії для співробітників, він підкреслила, що це внутрішня інформація, яка відноситься до фінансової сфери. «Умови трудових договорів я не маю права розголошувати, оскільки це внутрішня справа кожного співробітника і компанії», - зазначила В.РУБАН.

Представник телеканалу також зазначила, що в інформаційному мовленні змін не буде. Про про зменшення інформаційного мовлення не йдеться. Є певний обсяг інформаційного мовлення, який забезпечували і продовжать забезпечувати певна кількість співробітників, зокрема й журналістів, операторів і редакторів», - сказала вона.

За словами В.РУБАН, кадрові питання вирішуватимуться «в кожному окремому випадку працівником і керівництвом».

В.РУБАН запевнила, що стосовно працівників телеканалу, які заявили про можливу голодовку, не вживатиметься ніяких санкцій. «Ніяких репресій проти журналістів не було, немає і, думаю, що не буде», - сказала вона.

В.РУБАН висловила впевненість, що ці події не вплинуть на рейтинги каналу, оскільки проблем немає.

Як сказала В.РУБАН, програма «Ранок з Інтером» поки що виходить в ефір, але показники цієї програми не такі високі, як хотілося б, і тому обговорюється переформатування програми.

За її словами, «безперечно, якісь програми змінюватимуться», зокрема, запускається новий гумористичний проект «Бійцівський клуб» і невдовзі буде знятий перший цикл програми.

В.РУБАН пообіцяла, що про прийняті рішення канал відкрито інформуватиме.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня колектив телеканалу «Інтер» заявив, що оголосить голодовку в разі невиконання керівництвом їхніх вимог. Зокрема, працівники «Інтеру» виступили проти зменшення зарплат.