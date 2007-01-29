Генпрокуратура шиє Івченку ще 410 мільйонів

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживань у НАК «Нафтогаз України» її колишнім керівництвом – головою правління Олексієм ІВЧЕНКОМ і його заступником Олегом БАХМАТЮКОМ.

Як повідомляє сьогодні газета «Коммерсант-Украина», посилаючись на постанову, що є в її розпорядженні, кримінальну справу порушено за результатами перевірки компанії «Нафтогаз України», проведеної Генеральною прокуратурою на предмет дотримання законодавства при будівництві дочірньою компанією «Нафтогазу» («Укртрансгаз») газотранспортних мереж і газифікації населення Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Волинської та Чернівецької областей.

«За результатами перевірки було встановлено, що, «виконуючи незаконне доручення Олексія ІВЧЕНКА про будівництво у вказаних областях газотранспортних мереж і введення їх у експлуатацію, яке виконував начальник управління експертної оцінки інвестицій та корпоративного фінансування, а надалі – заступник голови компанії Олег БАХМАТЮК, ДК «Уктрансгаз» 9 вересня 2005 року й 1 березня 2006 року уклала угоди з ВАТ «Івано-Франківськгаз», «Львівгаз», «Закарпатгаз», «Волиньгаз» і «Чернівцігаз» про газифікацію населених пунктів на суму 410 мільйонів гривень», - пише видання.

За інформацією «Коммерсант-Украина», «Нафтогаз» перерахував 410 млн. грн. на рахунки компанії «Укртрансгаз», а та, відповідно, на рахунки облгазів. «У свою чергу облгази перерахували ці гроші приватному підприємству «Промбуддеталь», ТОВ «СБ-індустрія» і ТОВ «Будпрофесервіс». У вересні 2006 року облгази відзвітували про проведену роботу з газифікації регіонів. Проте в ході перевірки з`ясувалося, що вказані облгазами роботи не виконані», - наголошується в публікації.