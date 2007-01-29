Ющенку найбільше пишуть з Донецької області

У 2006 році на ім’я Президента України Віктора ЮЩЕНКА надійшло 160,3 тис. заяв, скарг та пропозицій громадян.

Про це повідомляє прес-служба Президента з посиланням на службу з питань звернень громадян Секретаріату Президента України.

“За останні чотирнадцять років (починаючи з 1993 року) кількість звернень громадян до глави держави була вищою лише один раз – у 2005 році (213,2 тис.), що свідчить про високий рівень довіри громадян до Президента України В.ЮЩЕНКА”, наголошується в повідомленні.

Найбільша кількість звернень протягом року надійшла від жителів Донецької області – 14,1 тис., що становить 8,9% від загальної кількості звернень за рік; Харківської – 11,3 тис. (7%); Дніпропетровської – 10,4 тис. (6,5%); Львівської – 8,7 тис. (5,4%) областей та Києва – 13,0 тис. (8,1%). Найменше зверталися на ім’я Президента жителі Кіровоградської (3,2 тис.), Хмельницької (3,2 тис.), Закарпатської (3,1 тис.), Волинської (2,1 тис.) областей та Севастополя (0,8 тис.).

Протягом 2006 року на особистому прийомі у Приймальні Президента у Києві громадянами було подано 14,2 тис. звернень на ім’я глави держави. Найчастіше на особистому прийомі зверталися жителі Києва – 4,6 тис. або 23,4% звернень і Київської області – 1,4 тис. або 9,9%.

Понад 65,2 тис. звернень громадян на ім’я Президента України або 40,7% від їх загальної кількості торік становили звернення від найменш соціально захищених категорій громадян – ветеранів та інвалідів війни і праці, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, особливої уваги з боку центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб.

Найбільше звернень від зазначених верств населення на ім’я Президента надійшло від пенсіонерів, ветеранів та інвалідів праці – 46,7 тис.

Усього ж протягом минулого року на ім’я Президента України звернулося 418,0 тис. громадян, що в 1,3 рази менше, ніж за 2005 рік. У своїх зверненнях громадяни порушили 202,9 тис. різноманітних питань.

Служба з питань звернень громадян зазначає, що досить часто на ім`я глави держави надходили колективні звернення, у яких із порушеного питання зверталися двоє та більше осіб, іноді це десятки та сотні заявників із одним зверненням, тому кількість громадян, що звернулися на ім’я Президента України, у 2,6 рази перевищує кількість звернень.

Серед основних питань, що порушували громадяни у зверненнях на ім’я Президента за 2006 рік, передусім, стоять питання забезпечення законності та охорони правопорядку – 23% (2005 р. – 25%), соціального захисту – 13% (2005 р. – 11%) та житлові питання – 12% (2005 р. – 11%), на які припадає майже 50% усіх питань. Найбільш чисельною групою питань, що піднімали громадяни у своїх зверненнях на ім’я Президента України торік, є питання забезпечення законності та охорони правопорядку, яких надійшло у 2006 р. 47,5 тис., що на 20,1 тис. або в 1,4 рази менше, ніж у 2005 році. На другому місці у 2006 році продовжували перебувати, як і в попередньому році, питання соціального захисту – майже 26 тис. (13%).

У зверненнях на ім`я глави держави громадяни порушували цілу низку різних питань, що стосуються практично усіх сфер життя суспільства, а не лише питання особистого характеру, що свідчить про зростаючу соціальну активність населення. Це підтверджує і суттєве збільшення в 2006 р. у зверненнях громадян кількості відгуків на суспільно-політичні події, що відбуваються в державі, яких надійшло 3,4 тис. проти 1,0 тис. у 2005 р.