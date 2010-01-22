Російський посол може одержати в Києві "гарбуза"

Прибуття на Україну нового посла Росії Михайла Зурабова загрожує вилитися в новий дипломатичний скандал.

Як стало відомо газеті "Коммерсант", Секретаріат Президента України має намір рекомендувати МЗС не приймати у пана Зурабова копії вірчих грамот, оскільки в них, за інформацією Києва, не зазначене ім`я українського Президента, якому ці грамоти посол вручатиме.

Згідно з дипломатичною практикою, після прибуття до Києва Михайло Зурабов має насамперед відвідати український МЗС і вручити копії вірчих грамот. Після цього він де-факто може розпочати роботу посла. А після вручення вірчих грамот Президентові він стане послом і де-юре.

Тим часом, за інформацією "Комерсанта", СП рекомендував міністерству не приймати документи у пана Зурабова, якщо в них не буде імені Президента. За словами співрозмовника журналіста, в Секретаріаті це вважають "порушенням всіх дипломатичних норм" і спробою "принизити голову України", оскільки пан Ющенко наразі є чинним Президентом.

Заступник голови СП Андрій Гончарук заявив "Комерсантові", що "сподівається на дотримання Москвою загальноприйнятих канонів при оформленні дипломатичних документів". Інший співрозмовник журналіста з оточення Ющенка був категоричніший: за його словами, Київ не допустить такого грубого порушення процедури. "У цьому випадку ми наполягатимемо, щоб передача до МЗС копії грамот також не відбулася", - попередив він.