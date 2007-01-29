Сівкович заявляє, що Ющенко і його люди гроблять СБУ

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Владимир СІВКОВИЧ вважає, що кадрова політика Секретаріату Президента і глави держави Віктора ЮЩЕНКА стосовно Служби безпеки України може перетворити цю спецслужбу «на невеликий філіал МВС».

Таку думку В.СІВКОВИЧ висловив в інтерв`ю журналу «Профиль».

«Зараз усі посади в СБУ обіймають міліціонери. ЯРЕМА зі столичної міліції переводиться в СБУ Києва, ЯЛОВЕНКО з обласного управління МВС - в СБУ Київської області, кримські кадри МВС переводяться в СБУ Криму. Вище керівництво країни, Секретаріат Президента або не розуміє, що СБУ - це спеціальна служба, а не правоохоронний орган, або свідомо гроблять структуру, намагаючись її перетворити на невеликий філіал МВС. Якщо так піде й далі, то СБУ найближчим часом перестане існувати, просто не зможе виконувати свої функції. У питаннях нацбезпеки з`явиться пролом, дірка», - сказав В.СІВКОВИЧ.

На його думку, саме ця тенденція змусила прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА створити в уряді посаду віце-прем`єр-міністра з питань діяльності правоохоронних органів. «Необхідно мати в складі Кабміну не просто суперпрофесіонала, а ще й людину, котра завдяки своїм особистим якостям може впливати на таку ситуацію в країні. Цим мотивоване призначення РАДЧЕНКА. У Секретаріаті і близько немає схожої людини за професійними чи особистими якостями. Це означає, що вони не спроможні навіть поставити завдання спецслужбі. Ми повинні на питання нацбезпеки закривати очі, тому що там не спроможні керувати країною?.. Автоматично ми повинні підстрахуватися. Країну не можна кидати у вир розбіжностей і непрофесіоналізму», - заявив депутат.

В.СІВКОВИЧ також виключив, що на кадрову політику Президента щодо СБУ вплинуло політичне протистояння. «Щоб призначити або хоча б подати у ВР кандидатуру голови СБУ треба не більше тижня, а в країні немає керівника відомства вже більше двох місяців. Що заважає Президентові це зробити? Нічого. Протистояння заважає? Сумніваюся», - додав заступник голови парламентського комітету.