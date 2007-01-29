Мороз розказав, як він поважає Ющенка

Зміни до Закону “Про Кабінет Міністрів України” можливі, і «ініціатива в цьому відношенні Президента України сприймається з повагою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

За його словами, закон прийнятий, і «він буде діяти».

В той же час О.МОРОЗ не уточнив, яким чином далі складатиметься ситуація із законом, і коли він може бути оприлюднений.

О.МОРОЗ лише зазначив, що «всі кроки, передбачені Конституцією, будуть здійснені». За його словами, він вже один раз - 27 грудня 2006 року - підписав закон про Кабінет Міністрів і «більше немає потреби» його знову підписувати.

Між тим О.МОРОЗ зазначив, що сьогодні планується виробити остаточну позицію щодо закону про Кабмін. Він не виключає варіанту, що буде оприлюднено цей закон, але, в той же час, буде підготовлено законопроект про внесення змін до даного закону, де будуть враховані ряд пропозицій Президента України.

Разом з тим О.МОРОЗ зазначив, що остаточної домовленості в цьому питанні з Президентом України немає.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

Водночас 22 січня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

Того ж дня Президент направив листа голові Верховної Ради з проханням внести законопроект про Кабінет Міністрів на повторний розгляд парламенту. В.ЮЩЕНКО закликав О.МОРОЗА забезпечити дотримання положень Конституції під час розгляду парламентом цього документа.

Однак 23 січня голова ВР заявив, що закон про Кабмін буде оприлюднено відповідно до Конституції. За його словами, якщо Президент не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його обнародувати”.

У свою чергу прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що закон має бути опублікований за підписом голови Верховної Ради. При цьому як вирішення конфлікту між парламентом і Секретаріатом Президента глава уряду пропонував Президентові підписати і опублікувати цей закон з тим, щоб згодом до нього могли вноситися зміни.