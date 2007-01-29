У Луцьку трагічно загинув депутат міськради

У Луцьку 27 січня трагічно загинув депутат міської ради Святослав Ковальчук.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області, зокрема, 27 січня о 10.20 від будинку на проспекті Грушевського чоловік був госпіталізований в центральну міську лікарню у відділення реанімації. У медзакладі депутат помер. Причина та обставини його смерті встановлюються.

За однією з версій, він випадково випав із сьомого поверху будинку на проспекті Грушевського, за іншою - покінчив життя самогубством.

Як зазначила УНІАН прес-секретар прокурора міста Жанна ВОРОБЙОВА, наразі прокуратура схиляється до версії нещасного випадку.

У прес-службі міської ради повідомили, що сьогодні відбудеться похорон С.Ковальчука.

Довідка УНІАН. С.Ковальчук - 1972 року народження, директор ТзОВ «Второптресурси», проживав у Луцьку, член партії ВО «Батьківщина», обраний до міськради за списком БЮТ. Голова комісії Луцької міськради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та енергозбереження.