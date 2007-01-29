Салигін покаявся публічно

Голова Харківської облради Василь САЛИГІН назвав помилковим рішення про призначення керівником заводу ім. Малишева Олександра ТАРАСЕНКА, якого він рекомендував на посаду восени 2006 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це В.САЛИГІН заявив на колегії ОДА.

«Це не та людина, яка б могла вивести підприємство з кризи», - сказав В.САЛИГІН.

Він нагадав, що призначення О.ТАРАСЕНКА відбулося за рекомендацією обласної ради. «Але ми не боїмося говорити, коли десь виходить помилка», - сказав В.САЛИГІН.

Голова облради також повідомив, що рішення про заміну керівника заводу ім. Малишева вже погоджено з прем’єр-міністром України.

Як повідомляв УНІАН, за зміну О.ТАРАСЕНКА на посаді держпідприємства «Завод ім. Малишева» виступає також керівництво Харківської облдержадміністрації.

За ініціативи В.САЛИГІНА О.ТАРАСЕНКА було призначено виконувачем обов’язків генерального директора завод ім. Малишева на початку грудня 2006 р. На цій посаді він змінив Геннадія ГРИЦЕНКА, який очолював завод з 2001 р. В.САЛИГІН критикував Г.ГРИЦЕНКА, зокрема, за наявність боргів із заробітної плати на підприємстві, і вважав, що завод знаходиться в кризовому стані.

У грудні В.САЛИГІН відкинув закиди на свою адресу в тому, що у його прагненні змінити керівника заводу ім. Малишева була політична складова (Г.ГРИЦЕНКО балотувався в депутати Харківської облради за списком Блоку Юлії Тимошенко – УНІАН). Керівництво облдержадміністрації висловило тоді свою незгоду зі зміною керівника заводу ім. Малишева Г.ГРИЦЕНКА, яка, за офіційною інформацією, відбулася без погодження цього питання з облдержадміністрацією.

До свого нового призначення О.ТАРАСЕНКО працював заступником головного інженера заводу ім. Малишева з реконструкції та ремонту обладнання.