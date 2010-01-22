Тимошенко поїхала святкувати до Львова

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО покладе квіти до Меморіалу воїнам Української галицької армії і на могилу президента ЗУНР Євгена Петрушевича.

Також Ю.ТИМОШЕНКО ввечері візьме участь в урочистих заходах і буде присутньою на концерті з нагоди Дня Соборності України у Львівському національному академічному театрі опери й балету імені Соломії Крушельницької. Крім того, вона візьме участь у Всеукраїнському вічі з нагоди Дня Соборності, яке пройде на площі біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

Під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує також дати інтерв`ю Львівській обласній телерадіокомпанії.

Сьогодні пізно ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.