Ющенко поставив Януковичу чотири умови

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає умовами для проведення національного круглого столу: узгодження позицій щодо закону про Кабінет Міністрів; відмова від скасування посади секретаря РНБО, ініціатив щодо закону про Президента України та нового закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

І.ВАННИКОВА нагадала, що 10 січня Президент України ініціював проведення чергового національного круглого столу. Вона підкреслила, що Президент вважає проведення круглих столів з чільними учасниками політичних і суспільних процесів дієвою формою обговорення актуальних питань.

На думку глави держави, сказала І.ВАННИКОВА, круглі столи є публічним і відкритим способом досягнення консенсусних рішень і спірних проблем, визначення напрямків розвитку суспільства і держави.

Вона нагадала, що Президент пропонував провести такий круглий стіл 14 лютого. За її словами, це має бути черговий етап загальнонаціонального круглого столу за участю представників політичних сил, громадських і культурних діячів, ЗМІ.

Головною темою цього зібрання має стати визначення «дорожньої карти», тобто плану першочергових дій на 2007 рік, а базою діалогу має стати Універсал національної єдності.

«Однак із часу домовленості про проведення круглого столу в Україні відбулись події, які дають нам підстави говорити про певні умови для того, щоб цей діалог відбувся у публічному, широкому форматі», - наголосила І.ВАННИКОВА, пояснивши, що, насамперед, йдеться про остаточне ухвалення закону про Кабінет Міністрів.

«Прийняття цього закону поза законодавчим полем істотно звужує фундамент для активного діалогу. Президент наголошує – юридично бездоганний закон про Кабінет Міністрів є запорукою продуктивного діалогу під час круглого столу і стане однією з його відправних точок», - сказала І.ВАННИКОВА.

Вона додала, що, крім того, на думку глави держави, з порядку денного круглого столу мають бути зняті всі питання, що здатні завести діалог у глухий кут, призвести до непорозуміння та конфронтації. Насамперед, йдеться про ініціативи з розробки законів про Президента, скасування секретаріату Ради національної безпеки і оборони, ухвалення нових засад зовнішньої і внутрішньої політики. «На думку Президента, суспільству слід запропонувати попередньо добре напрацьовані пропозиції, а не спроби відвертого перетягування владних повноважень», - наголосила І.ВАННИКОВА.

Водночас вона підкреслила, що Президент не ставить жодних ультиматумів антикризовій коаліції, а висловлює свою позицію з вище зазначених питань. «Президент не ставить жодних ультиматумів, він готовий до компромісів і переговорів, однак є певна межа, коли переговори проводити вже неможливо, тому для проведення чергового круглого столу Президент і говорить про певні умови, за яких цей круглий стіл може відбутися», - наголосила І.ВАННИКОВА.

Також прес-секретар сказала, що Президент виступає за широке висвітлення ЗМІ круглого столу. Це, на його думку, дозволить суспільству чіткіше зрозуміти логіку актуальних процесів, пріоритети країни, завдання країни і способи їх втілення.

Як повідомляв УНІАН, 10 cічня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися про проведення в Україні 14-15 лютого круглого столу з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності.