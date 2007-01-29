Прес-секретар Ющенка радить Тимошенко почекати до вечора

Сьогодні до вечора буде вирішено питання щодо застосування вето Президента на закон про імперативний мандат депутатів місцевих рад буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона підкреслила, що глава держави має всі підстави повернути до Верховної Ради зі своїми вмотивованими пропозиціями закон про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради АР Криму та місцевих рад, оскільки він суперечить Конституції України.

«Однак на даний момент такої інформації немає, про те що Президент наклав вето, давайте спробуємо почекати до вечора», - наголосила І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування. Законом передбачається, що депутат, який вийшов із фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.