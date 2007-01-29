Медіа-профспілка: керівництво Інтеру порушило Кодекс законів про працю

Медіа-профспілка закликає власників і топ-менеджмент телеканалу "Інтер" більш зважено поставитися до трудового конфлікту, що виник на каналі.

Як заявила УНІАН голова Київської незалежної медіа-профспілки Михайлина СКОРИК, "у п`ятницю (29 січня) ситуація була на грані зриву ефіру”. На її думку, про колективний конфлікт між менеджментом і співробітниками свідчать і прес-конференції, і заяви до різних установ, подані журналістами. "Якби це була робоча ситуація, то "внутрішні дискусії" на "Інтері" не стали б топ-новиною п`ятниці для медіа-ринку країни", - додала М.СКОРИК.

За її словами, фінансові відносини працівників і керівництва "Інтеру” врегульовані колективним договором. Як зазначила М.СКОРИК, згідно з п. 4.1.1 колективного договору, керівництво телекомпанії зобов`язане офіційно повідомляти співробітників про усі зміни, що відбуваються у телекомпанії, у встановлені законодавством строки. Згідно з Кодексом законів про працю, це не менше ніж два місяці. “На "Інтері" цю норму порушили", - сказала М.СКОРИК.

Крім того, за її словами, у колективному договорі телеканалу “Інтер” прописана система нарахування зарплати. Згідно з документом, співробітники отримують 60% основної зарплати і 40% - додаткової. Ніде не зазначено, що ці 40% є преміями, отже, на переконання голови Київської медіа-профспілки, їх не можна необгрунтовано та ще й заднім числом знімати з журналістів.

Медіа-профспілка наголошує, що менеджмент "Інтеру" поставився нерозбірливо до впровадження змін на телеканалі. У ситуації, що склалася, важливо поширити правдиву інформацію про те, що відбувається на каналі, і піти на переговори з трудовим колективом.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня колектив телеканалу «Інтер» заявив, що оголосить голодовку в разі невиконання керівництвом їхніх вимог. Зокрема, працівники «Інтеру» виступили проти зменшення зарплат та можливого зняття з ефіру програми «Ранок з Інтером» зі скороченням усіх працівників, задіяних у ній.

Ввечері 26 січня в інформаційно-аналітичній службі «Інтеру» повідомили, що в результаті переговорів керівництва та ініціативної групи колективу була досягнута домовленість про те, що до 15 лютого будуть вирішені всі питання кадрової політики, а найближчим часом буде вирішене питання із зарплатами, і кожен працівник точно знатиме, скільки він одержуватиме.

29 січня керівництво телеканалу «Інтер» в особі директора з маркетингу Вікторії РУБАН спростувало існування конфлікту з трудовим колективом.

Говорячи про премії для співробітників, вона підкреслила, що це внутрішня інформація, яка відноситься до фінансової сфери. «Умови трудових договорів я не маю права розголошувати, оскільки це внутрішня справа кожного співробітника і компанії», - зазначила В.РУБАН.

Як сказала В.РУБАН, програма «Ранок з Інтером» поки що виходить в ефір, але показники цієї програми не такі високі, як хотілося б, і тому обговорюється переформатування програми.