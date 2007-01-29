Латвійська газета встановила зв`язок Черновецького з Ктулху
Мішенню жарту був Лєдяєв
У Латвії розгорається скандал, пов`язаний з публікацією газетою Dіena карикатури на пастора церкви "Нове Покоління" Олексія Лєдяєва, який на малюнку видання поклоняється не Ісусові, а придуманому американським письменником Говардом Лавкрафтом божеству Ктулху. Як пише інтернет-газета NovoNews, у понеділок представники "Нового покоління" вийшли на пікет біля будівлі редакції Diena.
|Карикатура, опублікована газетою Dіena. Напис свідчить ”Привіт, я Лєдяєв. Я керую християнською церквою, яка молиться Живому Богові!”
Газета Dіena надрукувала карикатуру на Лєдяєва ще 22 січня. На животі монстра закреслено слово "Ктулху" і написано "Ісус", а поряд стоїть карлик і, показуючи пальцем на чудовисько, кричить: "Привіт, я Лєдяєв. Я керую християнською церквою, яка молиться Живому Богові!".
Прихильники "Нового покоління" запевняють, що це знущання з Христа. Проте в газеті вважають інакше - там стверджують, що мішенню жарту був сам Лєдяєв.
|Малюнок Реймонда Бейлеса на обкладинці книги Лавкрафта «The Dunwich Horror and Others» (1984 рік)
Ктулху — один із менших Старих. Він лежить уві сні, подібному до смерті, в затонулому місті Р`льех десь посеред Тихого океану. Коли зірки займуть потрібне положення, Р’льех підніметься з морського дна і Ктулху звільниться.
На вигляд Ктулху подібний одночасно восьминогу, драконові і людині. При цьому, за деякими уявленнями, Ктулху має голову восьминога, гуманоїдне тіло, укрите лускою, і драконівський хвіст. Точний розмір його не указується, але, судячи по розповіді «Поклик Ктулху», він явно не менше корабля середньої величини .
Вся людська цивілізація — лише мить сну Ктулху. Внаслідок цього цінність людського життя для культисті дорівнює нулю, а повне знищення людства є вельми вірогідним, хоч і незначним наслідком пробудження Ктулху.