Українські заробітчани в Росії створюють свою профспілку

Російсько-український інформаційний центр ініціює створення профспілки, що опікуватиметься проблемами українців, які працюють в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на засіданні “круглого столу” на тему: ”Нова міграційна політика Росії: загроза або можливості для України”, організованому російсько-українським інформаційним центром.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам соціальний психолог Олег ПОКАЛЬЧУК, таку ініціативу висунуто не сьогодні, вже було проведено відповідні консультації з російськими чинниками. “Я пов’язую це особисто з тим, що росіянам необхідно переструктурувати ринок робочої сили, і вони, очевидно, зацікавлені в тому, щоб там працювали люди з ближнього зарубіжжя, які знають російську мову, не викликають ксенофобських реакцій населення. Це принцип самодопомоги, самоорганізації. Якщо створюватиметься бюрократичний апарат, то я буду проти”, - сказав він.