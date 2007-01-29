На сайті ВР оприлюднили закон “Про Кабінет міністрів України”

На веб-сайті Верховної Ради України оприлюднено Закон України "Про Кабінет Міністрів України".

Як повідомляє прес-служба ВР, закон оприлюднено відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України. Таким чином, відбувся передбачений Конституцією України юридичний факт, що передує завершенню процедури набрання чинності цим Законом.

Переважна більшість його нормативних положень повністю відповідає Конституції України. Проте окремі статті цього Закону частково стосуються питань, що можуть бути розв’язані шляхом радше конституційного, аніж законодавчого, врегулювання.

Зокрема, це стосується права коаліції депутатських фракцій щодо внесення, за певних обставин, на розгляд парламенту кандидатур на посади Прем’єр-міністра України, міністрів оборони та закордонних справ, додаткових повноважень Президента України чи Кабінету Міністрів щодо кадрових призначень в міністерствах та місцевих державних адміністраціях.

Підготовлено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», який передбачається розглянути на початку наступної (третьої) сесії парламенту. З його прийняттям будуть оптимально, в межах чинної Конституції України, врегульовані найважливіші відносини між владними інституціями в Україні.