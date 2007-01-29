В Ющенка першу спробу Мороза не зарахували

Сайт Верховної Ради не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватись нормативні акти.

Про це сказала в коментарі УНІАН прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що існує указ Президента, який визначає порядок офіційного оприлюднення законів, ухвалених парламентом, актів ВР, Кабінету Міністрів, Президента.

Відповідно до цього указу, а також відповідно до ч.5 ст.94 Конституції України, вище зазначені документи можуть оприлюднюватись в офіційних друкованих виданнях, таких як «Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур’єр» та «Відомості Верховної Ради».

Як повідомляв УНІАН, щойно на веб-сайті Верховної Ради України оприлюднено Закон України "Про Кабінет Міністрів України".

Як повідомляє прес-служба ВР, закон оприлюднено відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України. Таким чином, відбувся передбачений Конституцією України юридичний факт, що передує завершенню процедури набрання чинності цим Законом.

Переважна більшість його нормативних положень повністю відповідає Конституції України. Проте окремі статті цього Закону частково стосуються питань, що можуть бути розв’язані шляхом радше конституційного, аніж законодавчого, врегулювання.

Зокрема, це стосується права коаліції депутатських фракцій щодо внесення, за певних обставин, на розгляд парламенту кандидатур на посади Прем’єр-міністра України, міністрів оборони та закордонних справ, додаткових повноважень Президента України чи Кабінету Міністрів щодо кадрових призначень в міністерствах та місцевих державних адміністраціях.

Водночас підготовлено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України», який передбачається розглянути на початку наступної (третьої) сесії парламенту. З його прийняттям будуть оптимально, в межах чинної Конституції України, врегульовані найважливіші відносини між владними інституціями в Україні, повідомили у прес-службі ВР.

Між тим сьогодні на брифінгу І.ВАННИКОВА повідомила, що тривають переговори між Президентом і коаліцією про узгодження позицій цього закону. За її словами, «глава держави вважає, що оприлюднення цього закону без відповідних процедур (узгодження норм закону з нормами Конституції – УНІАН) дає йому право звернутись до Конституційного Суду про визнання закону про Кабінет міністрів таким, що не відповідає Конституції в цілому».