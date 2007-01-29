Шуфрич проведе брифінг

13-40 - Відбудеться брифінг за участю міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестора Шуфрича. О 14-00 розпочне роботу пряма телефонна лінія з питань реалізації положень Програми діяльності Уряду ( вул..Інститутська, 7, другий поверх, каб. 206). Телефон для звернень громадян: 254-05-65; e-mail: hotline@kmu.gov.ua.