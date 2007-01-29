Пауло Коельо нагородить стипендіатів програми Фонду Пінчука ”Завтра.UA”

17-00 - Відбудеться урочиста церемонія нагородження стипендіатів програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA". Учасники: астронавт NASA Хайдемарі Стефанишин-Пайпер, бразильський письменник Пауло Коельо, бізнесмен і меценат Віктор Пінчук, голова Піклувальної ради стипендійної програми "Завтра.UA" академік НАН України Ярослав Яцків, інші (Авіаційно науково-технічний комплекс (АНТК) ім. Антонова, Гостомель, вул. Автозаводська, 1).

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