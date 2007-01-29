УНА-УНСО підтримує ініціативу Луценка щодо Маршу на Київ

УНА-УНСО підтримує ініціативу Громадського руху “Народна самооборона”, який очолює Юрій ЛУЦЕНКО, щодо проведення навесні 2007 року Всеукраїнського Маршу справедливості на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова цієї організації Юрій ШУХЕВИЧ.

Він сказав, що “це є спроба українського народу повернути свої права”.

Ю.ШУХЕВИЧ підтвердив, що УНА-УНСО готова включитися до процесу підготовки Маршу. “У цей момент ми повинні згуртуватися для збереження суверенітету України”, - закликав Ю.ШУХЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що після створення регіональних осередків „Народної самооборони” навесні заплановано провести “Марш справедливості” на Київ. „Це не ідея ЛУЦЕНКА, це вимога часу і тих людей, які приходять на мітинги. Ціль маршу – тиснути на політиків, які обіцяли служити громадянам, і домагатися виконання наданих обіцянок”, - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він розповів, що для обговорення організації Маршу справедливості зустрічався з представниками усіх політичних сил, крім Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій.