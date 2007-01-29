Офіційна преса і завтра вийде без закону про Кабмін

Офіційні видання "Голос України" та "Урядовий кур’єр" завтра не публікуватимуть Закон «Про Кабінет Міністрів України”.

Про це УНІАН повідомили у цих виданнях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на веб-сайті Верховної Ради України оприлюднено Закон України "Про Кабінет Міністрів України". Прес-служба ВР зазначає, що закон оприлюднено відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України. “Таким чином, відбувся передбачений Конституцією України юридичний факт, що передує завершенню процедури набрання чинності цим Законом”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Водночас прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА в коментарі УНІАН зазначила, що веб-сайт Верховної Ради не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватись нормативні акти. Вона нагадала, що існує указ Президента, який визначає порядок офіційного оприлюднення законів, ухвалених парламентом, актів ВР, Кабінету Міністрів, Президента. Відповідно до цього указу, а також відповідно до ч.5 ст.94 Конституції України, вище зазначені документи можуть оприлюднюватись в офіційних друкованих виданнях, таких як «Офіційний вісник України», «Голос України», «Урядовий кур’єр» та «Відомості Верховної Ради».

В свою чергу член Вищої ради юстиції Олександр ЗАДОРОЖНИЙ в коментарі УНІА висловив сумнів, що публікацію Закону про Кабінет Міністрів на веб-сайті ВР можна вважати офіційною.

«Офіційним голосом парламенту є газета «Голос України». Що стосується офіційного веб-сайту - його статус не зрозумілий і ніде не зафіксований. Я б остерігся вважати цю публікацію офіційною», - сказав О.ЗАДОРОЖНИЙ.