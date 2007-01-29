У Януковича думають, що делегацію ЄС Україні доведеться приймати анонімно

Радник прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА Костянтин ГРИЩЕНКО переконаний, що в Україні поки немає кому зустрічати делегацію Європейського Союзу 6 лютого для проведення запланованих переговорів Трійка ЄС-Україна на міністерському рівні.

Про це він заявив сьогодні у Брюсселі кореспонденту УНІАН.

“Для 6-го числа треба мати того, хто приймає, а приймати може тільки міністр закордонних справ, якого визнають і у нас, і в світі”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому радник прем’єра зазначив, що сумніви щодо наявності в Україні легітимного міністра закордонних справ “мабуть вже є“ і в Секретаріаті Президента.

Як повідомляв УНІАН, на 6 лютого у Києві заплановано засідання Трійки ЄС-України на рівні міністрів закордонних справ. 22 січня цього року міністр закордонних справ головуючої у ЄС Німеччини висловив припущення про можливість початку переговорів з Україною щодо нової Посиленої угоди під час цієї зустрічі.