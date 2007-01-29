Три підстави заветувати закон про імперативний мандат
Президент має ще тиждень на роздум
Останньою датою для рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА стосовно Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» є 5 лютого 2007 року.
Як повідомляє прес-служба Президента України цей закон надійшов на розгляд до Секретаріату Президента 20 січня. На процедуру розгляду закону главою держави законодавством передбачено 15 календарних днів. Відтак, остання дата для рішення – 5 лютого.
У прес-службі нагадали, що минулого тижня заступник глави Секретаріату Ігор ПУКШИН зазначив, що у Президента є всі підстави повернути закон до Верховної Ради зі своїми вмотивованими пропозиціями, оскільки документ суперечить Конституції. Для цього є три принципові причини.
По-перше, закон передбачає визначення підстав для позбавлення статусу депутатів керівним органом політичної партії. Серед таких підстав – невходження депутата до відповідного блоку або фракції, вихід, перехід в іншу фракцію, а також інші причини. Водночас у частині 3 ст. 141 Конституції йдеться, що підстави позбавлення парламентаря статусу мають бути чітко визначені законом.
По-друге, перехідне положення закону передбачає, що його дія поширюється на депутатів, обраних 26 березня 2006 року. Проте, згідно зі ст. 58 Конституції, закони та інші нормативні акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків пом`якшення або скасування відповідальності особи.
Третьою принциповою позицією, яка дає Президенту підстави заветувати закон про імперативний мандат, є те, що документ не передбачає судового захисту депутата, зауважили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування. Законом передбачається, що депутат, який вийшов із фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.