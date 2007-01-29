Закон про Кабмін на сайті парламенту - це інформація чи довідка?

Появу Закону «Про Кабінет Міністрів України» на сайті Верховної Ради можна розцінювати як інформаційно-довідковий матеріал.

Про це йдеться у роз’ясненні прес-секретаря Президента України Ірини ВАННИКОВОЇ, переданому УНІАН прес-службою глави держави.

Вона підкреслила, що розміщення Закону «Про Кабінет Міністрів України» на інтернет-сайті Верховної Ради не означає набуття ним чинності. Згідно з Указом Президента №824/2005 від 19.05 2005 р., офіційним оприлюдненням законів, інших актів Верховної Ради, актів Президента, Кабінету Міністрів вважається опублікування цих актів у газетах «Голос України», «Офіційний вісник України», «Урядовий кур’єр», а також у Відомостях Верховної Ради України.

Прес-секретар Президента нагадує, що процедура набуття чинності закону передбачає його внесення до Єдиного державного реєстру нормативних актів із зазначенням присвоєного йому реєстраційного коду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на веб-сайті Верховної Ради України оприлюднено Закон України "Про Кабінет Міністрів України".

В коментарі УНІАН прес-секретар Президента України І.ВАННИКОВА зазначала, що сайт Верховної Ради не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватись нормативні акти.