ЦВК збирається оголосити офіційні результати першого туру

Сьогодні о 14.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ЦВК, на засіданні комісія встановить результати голосування у день виборів Президента України, про що буде складено відповідний протокол.

Також передбачається розглянути, зокрема, питання проведення повторного голосування з виборів Президента України та низку інших організаційних питань щодо підготовки та проведення виборів Президента України.

Засідання відбудеться за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.

Акредитація на захід триватиме до 12.30 за телефонами: 256-81-72, 256-82-80. Акредитація обов’язкова.