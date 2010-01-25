ЦВК збирається оголосити офіційні результати першого туру
11:05, 25 січня 2010Політика
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О 14.00 відбудеться засідання
Сьогодні о 14.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії.
Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ЦВК, на засіданні комісія встановить результати голосування у день виборів Президента України, про що буде складено відповідний протокол.
Також передбачається розглянути, зокрема, питання проведення повторного голосування з виборів Президента України та низку інших організаційних питань щодо підготовки та проведення виборів Президента України.
Засідання відбудеться за адресою: площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК.
Акредитація на захід триватиме до 12.30 за телефонами: 256-81-72, 256-82-80. Акредитація обов’язкова.
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