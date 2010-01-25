Герман заявила, що в її історії з Чорноволом мужчиною буде вона

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що її колишній однопартієць, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ повівся не як чоловік у своїй сьогоднішній заяві стосовно неї.

Про це Г.ГЕРМАН заявила в інтерв’ю УНІАН, коментуючи оприлюднену деякими ЗМІ заяву Т.ЧОРНОВОЛА, що «саме Г.ГЕРМАН не допускає кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА на теледебати».

«В історії з Т.ЧОРНОВОЛОМ мужчиною буду я», - наголосила Г.ГЕРМАН.

За її словами, «коли я слухаю, як Т.ЧОРНОВІЛ обливає брудом команду, у якій він був 5 років, і зокрема мене особисто, то думаю, що в нашій з Тарасом історії хтось один має бути мужчиною».

«Я цю роль беру на себе. Це все, що я можу сказати про поведінку ЧОРНОВОЛА», - заявила Г.ГЕРМАН.