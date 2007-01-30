Янукович узяв з собою до Львова 6 міністрів

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Львова з одноденною робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході поїздки прем`єр планує зустрітися з інтелігенцією Львівщини та провести нараду з питань розвитку регіону.

В робочі поїздці прем`єра супроводжують віце-прем`єр-міністри Володимир РАДЧЕНКО та Володимир РИБАК, а також міністр культури і туризму Юрій БОГУЦЬКИЙ, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ, міністр транспорту та зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ. Крім того, до складу делегації входять заступники міністрів промислової політики, внутрішніх справ, економіки, фінансів, охорони навколишнього природного середовища, палива та енергетики, вугільної промисловості та керівники інших відомств.

Програмою поїздки прем`єра передбачено відвідання Державного підприємства «Львівський державний завод «Лорта». Після ознайомлення з роботою підприємства прем`єр поспілкується з пресою, після чого відвідає Палац Потоцький, де ознайомиться з експозицією європейського мистецтва XIV-XVIII сторіч та зустрінеться з представниками інтелігенції Львівщини.

У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ проведе двогодинну нараду з питань розвитку регіону в Львівській облдержадміністрації. Після цього о 16:30 прем’єр проведе прес-конференцію.