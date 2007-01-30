Кінах в Америці прочитає молитву

Сьогодні розпочався робочий візит голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, Президента УСПП Анатолія КІНАХА до США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, у Вашингтоні заплановані зустрічі голови парламентського комітету з заступником помічника Президента США з питань національної безпеки Джоном КРАУЧЕМ, головою Комітету з питань національної безпеки Палати представників Бенні ТОМПСОНОМ, співголовою Групи сприяння Україні у Палаті представників Конгресу США Джимом ГЕРЛАХОМ, головою Комітету сенату з питань оборони Карлом ЛЕВІНИМ, заступником міністра оборони США з питань політики Еріком ЕДЕЛМАНОМ. У Фонді Карнегі глава парламентського комітету А.КІНАХ виголосить промову „Україна: економіка на піднесенні”.

Лідер промисловців, підприємців і роботодавців бере участь у знаковому для США та інших країн заході - Національному сніданку з молитвою. Це щорічна акція, яку від імені Президента США організують групи Сенату й Палати представників. Глава держави, урядовці, провідні особи країни, представники дипломатичних кіл, іноземні гості з більш ніж 160 країн збираються разом, аби „розділити дух дружби, зміцнити споріднення між народами, ствердити мир і справедливість”.

Українська делегація має наміри активізувати співробітництво між політичними й діловими елітами двох країн. Розмова про поглиблення взаємовигідних відносин запланована з представниками коаліції „За стабільну й демократичну Україну”, Українського конгресового комітету, у ході ланчу з членами Українсько-американської ділової ради, заходів у Торговій палаті з серії ”Євразійська бізнес-платформа”.

Візит буде завершено 3 лютого. За його підсумками відбудеться прес-конференція.