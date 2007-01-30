Суд у справі Тарасюка викликає представників Ющенка

Шевченківський районний суд м. Києва, що розглядає справу Бориса ТАРАСЮКА, який оскаржує рішення ВР про звільнення його з посади міністра закордонних справ, оголосив перерву до 14.30 13 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні суду.

Перед тим за клопотанням представника ВР до розгляду справи як третю особу було залучено представників Кабінету Міністрів.

Водночас суд задовольнив клопотання представників Б.ТАРАСЮКА долучити до розгляду справи також як третю особу - представників Президента України.

Крім цього, суд також задовольнив клопотання представника парламенту запросити інформацію з Конституційного суду щодо розгляду подання 45 депутатів від 14 листопада 2006 року про порядок звільнення з посад міністра закордонних справ та міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

5 грудня 2006 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом призупинення дії цієї постанови Верховної Ради України.

5 грудня Президент України підписав Указ, згідно з яким Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати свої посадові обов’язки.

4 січня 2007 року Апеляційний суд Києва скасував ухвалу судді Шевченківського райсуду столиці від 5 грудня 2006 року щодо призупинення дії Постанови ВР про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, задовольнивши апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на цю ухвалу, та направив справу на розгляд по суті до Шевченківського районного суду Києва.