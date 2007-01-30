Мороз зробив обхідний маневр

В газетах “Урядовий кур’єр” та “Голос України” розміщено повідомлення із сайту Верховної Ради України про офіційне оприлюднення Закону України “Про Кабінет Міністрів України” Головою Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас в газетах не опубліковано тексту даного закону.

Як вчора інформував УНІАН, в повідомленні сказано, що 12 січня 2007 року Верховна Рада України більш як двома третинами від її конституційного складу подолала вето Президента України щодо Закону в редакції, що буквально відповідає прийнятій 21 грудня 2006 року, і в той же день він був знову направлений Президенту України на підпис.

В ньому йдеться про те, що 19 січня 2007 року Закон України «Про Кабінет Міністрів України» повернуто до Верховної Ради України без підпису Президента України.

В повідомленні зазначено, що “за частиною четвертою статті 94 Конституції України у разі, якщо Президент України не підписав закон, вето щодо якого подолано Верховною Радою України, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом”.

“Зважаючи на те, що відповідно до статті 88 та частини першої статті 94 Конституції України Закон був підписаний Головою Верховної Ради України, конституційна процедура набрання чинності Законом України «Про Кабінет Міністрів України», який не був підписаний Президентом України у 10-денний строк, вимагає від Голови Верховної Ради України наступного кроку - невідкладного офіційного оприлюднення цього Закону”, - сказано в ньому.

В повідомленні зазначено “відтак, на виконання частини четвертої статті 94 Конституції України повідомляю про офіційне оприлюднення Головою Верховної Ради України Закону України «Про Кабінет Міністрів України». В ньому сказано, що текст цього Закону розміщено на веб-сайті Верховної Ради України, який є офіційним джерелом інформації Верховної Ради України”.

“Відповідно до частини п´ятої статті 94 Конституції України Закон України «Про Кабінет Міністрів України» набере чинності з дня його опублікування у встановленому порядку”, - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена «Нашої України» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

В той же час, 26 січня Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО направив до Апеляційного суду Закарпатської області апеляційну скаргу на ухвалу Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.