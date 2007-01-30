Тимошенко впевнена, що Янукович підтримає її за будь-якої погоди

У парламенті існує домовленість про подолання вето на закон про імперативний мандат у випадку, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підпише цей закон до 5 лютого. Про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи на Всеукраїнському форумі депутатів місцевих рад, обраних за виборчим списком БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, якщо Президент стоїть на демократичних позиціях, то він підпише цей закон. «Ми чекаємо, - заявила лідер БЮТ, - що Президент виконає свою функцію і дасть життя цьому закону. Якщо закон не буде підписаний, в парламенті долатимемо вето». «Є така політична домовленість – цей закон буде за будь-якої погоди і за будь-яких обставин», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ підкреслила, що імперативний мандат є не караючим мечем, а інструментом посилення дисципліни і партійної відповідальності депутатів. «Я хочу попередити, що ми не будемо партією рулювати цією ситуацією – виключати або приймати. Закон передбачає такий інструмент, коли депутатів місцевих рад відкликатимуть не партійці, а громадськість», - додала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вона має намір докласти усіх зусиль для того, щоб дія імперативного мандата поширювалася не тільки на депутатів місцевих рад, а й народних депутатів України і Президента.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін в деякі закони України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування. Законом передбачається, що депутат, який вийшов з фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.

Як зазначила прес-служба Президента України, цей закон надійшов на розгляд в Секретаріат Президента 20 січня. На процедуру розгляду закону главою держави законодавством передбачено 15 календарних днів. Отже, остання дата для ухвалення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ рішення щодо цього закону - 5 лютого.