У Львові Януковича вважають останньою надією

Понад 100 працівників Львівської обласної комунальної лікарні відновного лікування проводять акцію пікетування біля приміщення Львівської облдержадміністрації, куди очікується прибуття прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА для участі в нараді з проблем розвитку регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, медики тримають плакати з написами: «Віктор Федорович, захистіть реабілітацію»; «Обласній реабілітації – окреме приміщення»; «Ні - свавіллю обласних чиновників!».

За словами голови профспілки Львівської обласної комунальної лікарні відновного лікування Ірини КИЛИМНИК, “сьогоднішня акція – це протест проти свавілля чиновників Львівщини, які незаконно виселили лікарню відновного лікування з окремого приміщення у смт. Брюховичи і в примусовому порядку перевели лікарню на базу Госпіталю ветеранів війни і репресованих у місті Винники, де немає належних умов і нікому не потрібен персонал».

І.КИЛИМНИК наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ “є останньою надією для працівників лікарні на справедливе вирішення питання і повернення медичному закладу окремого приміщення».

Учасники пікету заявили кореспонденту УНІАН, що розчарувалися знайти справедливість в кабінетах обласних чиновників, «тому сьогодні вийшли до стін ОДА із надією, що наші вимоги будуть почуті прем`єр-міністром, і на них буде відповідна реакція глави уряду».