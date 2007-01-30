У Тимошенко виникла нештатна ситуація

Єдиним союзником Блоку Юлії Тимошенко у всіх перетвореннях в Україні залишається лише український народ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, виступаючи на Всеукраїнському форумі депутатів місцевих рад, обраних за виборчим списком БЮТ.

«Сьогодні нам потрібно сказати одне свідоме слово: «досить!», покластися на свої політичні сили і зробити так, щоб народ України зміг покластися на нас», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції вважає, що БЮТ є сильною і самодостатньою політичною силою. «Нам не потрібно нікого тягнути за руки, щоб сідати за стіл переговорів і формувати спільну політику», - додала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що головними партнерами залишаються партії, що входять до складу блоку (Українська соціал-демократична партія, ВР «Батьківщина» і партія «Реформи і Порядок» - УНІАН).

«Нашим головним союзником у всіх перетвореннях в Україні залишається лише народ України. І давайте залишимо ілюзії, що комусь із політиканів потрібні боротьба з корупцією, глибоке реформування суспільного життя, чесні та прозорі процедури влади, окрім нашої політичної сили», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У цей момент в залі палацу «Україна», в якому проходить Всеукраїнський форум депутатів місцевих рад, обраних за списком БЮТ, зникло світло. «Навіть якщо нам у напівтемряві доведеться далі проводити з`їзд, то наша політика все одно залишиться світлою», - відреагувала Ю.ТИМОШЕНКО на технічні неполадки з електрикою.

Через кілька секунд енергопостачання поновилося.