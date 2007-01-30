Янукович з першого разу в десятку не влучає

Прем`єр України Віктор ЯНУКОВИЧ визнає необхідність подальшого вдосконалення положень Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на зустрічі з представниками інтелігенції Львівської області.

«Ми вважаємо, що вдосконалення Конституції, тієї, яку ми зараз маємо, це процес, який ми проходитимемо найближчими роками», - сказав він. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що, «говорячи, ми вважаємо», він має на увазі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, народних депутатів, а також інші гілки влади.

За словами прем`єра, сьогодні ще важко дати оцінку тим помилкам, які, можливо, були допущені при ухваленні змін в Конституцію в рамках політреформи. «Сьогодні ще важко дати оцінку, які помилки були допущені при змінах Конституції. Безумовно, як то кажуть, з першого разу влучити в десятку неможливо. Ми вже зараз відчуваємо, що є недоліки».

Разом з тим, прем`єр зазначив, що та система управління, яка виникла після проведення політреформи, є найефективнішою, оскільки дозволяє ефективно співробітничати уряду і парламенту, розробляти державні програми, а також приймати необхідні для них закони. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в даній системі Президенту відведене належне місце. «Ця система державного управління є найефективнішою, і це визнається світовим досвідом. І цей досвід підтверджує, що така система є стабільною, передбачуваною і в такій системі кожна людина і громадянин мають можливість побачити той шлях, яким іде розвиток країни», - сказав він.

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