Генпрокуратура знайшла спільну мову з Мельниченком

Генеральна прокуратура України готує слідчий експеримент за участю колишнього майора держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКО щодо відтворення ситуації записів розмов у кабінеті екс-президента Леоніда Кучми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Заплановано відтворити ситуацію за участю МЕЛЬНИЧЕНКА, де він записував це все», - сказав О.МЕДВЕДЬКО. При цьому він зазначив, що ці дії проводитимуться в рамках розслідування кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як зазначив О.МЕДВЕДЬКО, «Генпрокуратурі вже вдалося знайти спільну мову з МЕЛЬНИЧЕНКО, чого раніше не було». В результаті, як додав генпрокурор, М.МЕЛЬНИЧЕНКО почав активно співпрацювати зі слідством. Так, зокрема, у січні 2007 року він вже чотири рази був допитаний слідчим.

Продовжуючи тему про відтворення ситуації щодо ведення записів М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, О.МЕДВЕДЬКО сказав, що складності з датою проведення цього слідчого експерименту виникають у відсутності у адвоката М.МЕЛЬНИЧЕНКА (Павла СИЧОВА – УНІАН) допуску до державної таємниці. За словами О.МЕДВЕДЬКА, як тільки цей допуск буде оформлено, тоді буде проведено відтворення ситуації.