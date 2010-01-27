Луценко каже, що голоси за його відставку - це проблема ПР, а не його

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Партія регіонів ініціює його відставку у зв’язку з виборчою ситуацією та своїм можливим програшем.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Справа у тому, що Партія регіонів вперше проводить вибори без кишенькового міністра внутрішніх справ. Звичайно, їх це дуже непокоїть, адже жодних видимих фальсифікацій у першому турі їм організувати не вдалось попри всі зусилля», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, бажання Партії регіонів відправити міністра внутрішніх справ у відставку пов’язане з його позицією, спрямованою на захист законодавства.

«Чи вистачить їм голосів – це їхні проблеми, а не мої. Я відчуваю, що я працюю», - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради, на якій, зокрема, депутати планують розглянути ініційоване Партією регіонів питання про відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.