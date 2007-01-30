Янукович вважає закон про Кабмін офіційно оприлюдненим

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Закон «Про Кабінет Міністрів України» є офіційно оприлюдненим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході наради у Львові, присвяченої питанням розвитку області.

«Прийнятий закон про Кабінет Міністрів України. Він оприлюднений. Я вважаю, що він дуже скоро набере чинності, це лічені дні залишилися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що в ході його розробки й ухвалення виникали питання як на рівні Президента, уряду, Верховної Ради, так і окремих депутатських фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня на веб-сайті Верховної Ради України було оприлюднено Закон України "Про Кабінет Міністрів України".

У коментарі УНІАН прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА зазначила, що сайт Верховної Ради не є офіційним засобом масової інформації, на якому можуть оприлюднюватися нормативні акти.

Появу Закону «Про Кабінет Міністрів України» на сайті Верховної Ради можна розцінювати як інформаційно-довідковий матеріал, зазначила вона.