Черномирдін не приховує, що приїхав до Києва у зв'язку з виборами

До Києва прибув екс-посол РФ в Україні, спецпредставник Президента Росії з економічного співробітництва з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

В інтерв`ю РІА «Новости» В.ЧЕРНОМИРДІН сказав, що його візит до Києва не пов`язаний з приїздом 25 січня до української столиці нового посла Росії Михайла ЗУРАБОВА.

"Моя поїздка до Києва була запланована набагато раніше, якраз я хотів відвідати українську столицю в перерву між першим і другим турами президентських виборів. Приїзд М.ЗУРАБОВА ніяк не вплинув на мої плани", - сказав співрозмовник агентства. За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, він планує провести в Києві серію зустрічей із керівниками українських політичних партій і рухів, а також із колишніми кандидатами в президенти, які не пройшли в другий тур президентських виборів.

В.ЧЕРНОМИРДІН також повідомив, що хотів би зустрітися з Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Проте я розумію, що зараз у них дуже напружений період (почалася агітація по другому туру виборів Президента), тому я можу зустрітися й з їхніми представниками", - сказав екс-посол. Спецпредставник Президента Росії, за його словами, хотів би обговорити зі своїми співрозмовниками нинішню політичну й економічну ситуацію в Україні, перспективи співпраці Росії та України після завершення другого туру виборів.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що перебуватиме в Києві протягом двох-трьох днів.

Нагадаємо, перший тур виборів Президента України відбувся 17 січня, перше місце зайняв лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, набравши 35,32% голосів, на другому місці - прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО з 25,05% голосів. Саме вони візьмуть участь у другому турі 7 лютого.